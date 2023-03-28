Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що парламент Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!", - наголосив Зеленський.

Раніше Ісландія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.