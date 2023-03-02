Парламент Молдови ухвалив декларацію про засудження агресії Росії проти України

Парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію проти України.

Про це повідомив NewsMaker.

Документ підтримало 55 депутатів від фракції керівної партії "Дія і солідарність" (PAS).

Зазначають, що Блок комуністів і соціалістів на знак протесту покинув засідання парламенту, а депутати від партії "Шор" не брали участі у засіданні.

Росія з лютого 2014 року веде незаконну, нічим не спровоковану й невиправдану агресивну війну проти України, яка 24 лютого 2022 року переросла у повномасштабне вторгнення, зазначають у тексті декларації.

Наголошують, що дії Росії - це воєнний злочин і обурливе, грубе порушення принципів міжнародного права.

Автори декларації закликали Росію негайно припинити воєнні дії в Україні, беззастережно вивести свої війська і техніку з усієї міжнародно визнаної території країни.

Проєкт декларації 24 лютого у день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну зареєструвала у парламенті Молдови група депутатів від PAS, проінформував NewsMaker. Документ ухвалили 2 березня лише голосами депутатів від парламентської більшості, зазначило видання. За матеріалами Гордон.