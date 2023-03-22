Парламент Швеції схвалив вступ країни до НАТО

Парламент Швеції на засіданні 22 березня проголосував за вступ до НАТО та підтримав внесення низки змін до законодавства країни.

Про це повідомляє шведський портал SVT.

За приєднання до Альянсу проголосувала більшість членів Риксдагу - 269 депутатів. Проти були 37 депутатів-представників опозиційних партій.

Таким чином, Швеція відмовилася від свого нейтрального статусу, якого королівство дотримувалося понад 200 років.

Тепер необхідно, щоб вступ Швеції ратифікував усіх членів Північноатлантичного Альянсу.

На цей момент цього не зробили тільки дві країни - Туреччина та Швеція, які не поспішають голосувати за прийняття заявки Стокгольма через низку розбіжностей.

При цьому заявку Фінляндії, яка підписувала протокол про вступ до НАТО разом зі Швецією, Туреччина та Угорщина планують схвалити вже найближчим часом.

За матеріалами Слово і Діло.