Парламент Словаччини визнав чинну російську владу терористичним режимом

А Росію - державою, що підтримує тероризм

Вищий законодавчий орган Словаччини - Національна рада на своєму засіданні у четвер, 16 лютого, ухвалила резолюцію, якою визнала чинний російський режим терористичним. Саму ж Росію, яка веде війну проти України визнали державою, що підтримує тероризм, пише "Громадське" з посиланням на повідомлення словацького парламенту.

В ухваленому документі словацькі парламентарі засудили російську агресію в Україні, атаки на цивільне населення та об'єкти, а також висловили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вони не визнають проведення та результатів "референдумів" в окупованих областях України, вважаючи ці території такими, що залишаються у складі України.

Депутати засудили гібридну війну, яку веде Росія також на території Словаччини, та закликали правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї, щоб зберегти безпеку та демократію у країні.

У документі йдеться про засудження прямих та непрямих погроз РФ застосувати ядерну зброю.

Парламент Словаччини також висловив підтримку зусиллям зі створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Раніше російський режим визнали терористичним та/або Росію - спонсоркою тероризму парламенти Чехії, Естонії, Литви, Польщі, Латвії, Нідерландів тощо визнали.

Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму у листопаді минулого року. А Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців. За матеріалами Zaxid.net