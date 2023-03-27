Парламент Угорщини ратифікував вступ Фінляндії в НАТО

Угорський парламент схвалив заявку Фінляндії на вступ у Північноатлантичний Альянс після місяців затягувань, повідомив фінський міністр оборони Антті Кайкконен у Twitter.

"Парламент Угорщини ратифікував членство Фінляндії в НАТО. Гарні та очікувані новини. Наш шлях до членства наближається до кінця. 29/30", - написав він.

За даними Euronews, рішення підтримали 182 зі 199 депутатів, "проти" висловилися шість. Жоден із законодавців не утримався від голосування.

Наразі приєднання Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу не схвалила лише одна країна - Туреччина. Після позитивного рішення Анкари скандинавська держава стане повноцінним членом НАТО.

Водночас як пише Bloomberg, парламент Угорщини призупинив розгляд заявки на вступ у блок від Швеції. Раніше в Будапешті оголосили нову умову Стокгольму для ратифікації вступу в Альянс.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його держава починає процес затвердження заявки Фінляндії на вступ до НАТО, питання буде найближчим часом розглянуте в парламенті.

Однак, до цього Ердоган висловив негативну позицію щодо схвалення аналогічної заявки від Швеції. Недавно в Анкарі пояснили, що Стокгольм робить недостатньо для членства. Туреччина очікує, що Швеція припинить діяльність, пов'язану з "фінансуванням тероризму, вербуванням і пропагандою". За матеріалами ZN.ua