Пентагон обмежив доступ до "злитих" секретних документів - Білий дім

Міністерство оборони США вжило заходів для обмеження доступу до секретних документів, які напередодні було "злито" в мережі.

Як передає Укрінформ, про це під час спілкування з журналістами заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Розслідування триває. Міністерство оборони США вжило заходів для обмеження доступу до цих документів", - заявила вона.

Жан-П'єр нагадала, що Міністерство юстиції проводить розслідування щодо даної справи.

Вона також зазначила, що нині американський уряд намагається знизити вплив "злитих" документів на національну безпеку США, союзників і партнерів.

Людина, яка стоїть за масовим витоком секретних урядових документів США - це молодий "любитель зброї", який працював на військовій базі і поділився особливо секретними документами з групою учасників на платформі Discord.