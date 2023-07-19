Підсумки "Рамштайну": ППО, боєприпаси, броня та обговорення підготовки навчань українських пілотів на F-16

"Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України нашими партнерами.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков написав у своєму Твіттері, передає "АрміяInform".

"Пріоритет: постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території. Фокус: ППО, боєприпаси та броня та нові ініціативи!", - йдеться у повідомленні.

Олексій Резніков також подякував закордонним колегам за беззаперечну підтримку України:

"Дякую моїм колегам Міністру оборони Люксембурга Франсуа Баушу та Міністру оборони Естонії Ханно Певкуру за представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції. Дякую Міністру національної оборони Литви Арвідасу Анусаускасу та всім литовським друзям за ініціативу створити коаліцію з розмінування. Особлива подяка великому другові України та моєму дорогому другу Міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла. Разом ми наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", - підкреслив Олексій Резніков.

Згідно з повідомленням "Укрінформ", який посилається на міністра оборони США Ллойда Остіна, підготовка практичних тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 була однією з головних тем засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Ми заслухали співголів коаліції з тренування на літаках F-16, (представників - ред.) Данії та Нідерландів. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоби допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління", - зазначив глава Пентагону.

Він поінформував, що під час зустрічі йшлося про забезпечення України додатковими потужностями протиповітряної оборони, а також боєприпасами.

"Я попросив наших друзів надалі ретельно перевірити, що вони мають у своїх запасах озброєнь", - сказав Остін.

Крім того, за його словами, учасники "Рамштайну-14" обговорили нарощування виробництва боєприпасів для України в межах ініціативи Євросоюзу, а також на рівні двосторонніх домовленостей.

"Такі ініціативи чітко демонструють, що члени цієї Контактної групи продовжують задовольняти нагальні потреби України та водночас працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі", - додав міністр оборони США.