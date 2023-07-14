Пєсков відреагував на заяву Ердогана про подовження зернової угоди

Речник російського президента Дмитро Пєсков відповів на слова лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про те, що Путін дав згоду на продовження зернової угоди, заявивши, що РФ не робила ніяких заяв з цього приводу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

"Ніяких заяв на цей рахунок ми не робили", - відповів Пєсков.

Як повідомлялося, у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що російський президент Володимир Путін погодився на продовження зернової угоди.

Виступаючи перед журналістами, Ердоган сказав, що угода буде продовжена з нинішнього кінцевого терміну 17 липня в результаті зусиль ООН та Туреччини.

"У п'ятницю Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що він поділяє думку з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо угоди, яка дозволяє експорт українського зерна через Чорне море, щодо потреби її продовжити, після того, як наступного тижня спливе термін її дії", - йдеться у повідомленні видання Daily Sabah.

Чорноморська зернова угода була укладена в липні 2022 року. Задля цього було підписано два документи: за участю ООН, Туреччини і України, й окремо - ООН, Туреччини й Росії.

Путін неодноразово погрожував не продовжувати угоду, вимагаючи зняття санкцій та перешкод для російського експорту.

Путін неодноразово погрожував не продовжувати угоду, вимагаючи зняття санкцій та перешкод для російського експорту.

Єврокомісія допомагає Організації Об'єднаних Націй і Туреччині зі спробами продовжити угоду і готова "розглянути всі рішення", заявив у четвер речник Європейського Союзу.

Нині головною вимогою Москви є відновлення доступу "Россельхозбанку" до міжнародної міжбанківської мережі SWIFT, з якої ЄС виключив Росію у червні 2022 року за вторгнення Росії в Україну.

ЄС розглядає можливість підключення дочірньої компанії "Россельхозбанку" до SWIFT, що дозволить здійснювати транзакції з зерном і добривами.

Ердоган повідомив, що цього тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав листа Путіну. У листі Гутерреш запропонував Москві продовжити угоду на кілька місяців, щоб надати ЄС час для підключення дочірньої компанії "Россельхозбанку" до SWIFT.

Напередодні Путін заявив, що жодної з умов Москви не було виконано для подальшої дії угоди.

17 липня закінчується термін дії зернової угоди. Росія заявила, що не має наміру її продовжувати і вимагає, щоб з неї зняли частину санкцій і почали купувати її товари.