Прессекретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент російської федерації, спливає термін 17 липня. На жаль, частина, що стосується росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється", - цитують пєскова російські ЗМІ.

Він додав: "Як тільки буде виконано російську частину, російська сторона повернеться негайно до реалізації цієї угоди".