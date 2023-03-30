Північна Македонія офіційно ухвалила рішення віддати Україні 12 бойових гелікоптерів Мі-24

Уряд Північної Македонії остаточно ухвалив рішення про передачу Україні ударних гелікоптерів Мі-24, які раніше були анонсовані Міністерством оборони країни. Про це повідомляє місцеве видання Fokus.

24 березня 2023 року міністерка оборони Північної Македонії Славянка Петровська заявила, що її країна готова передати Києву 12 ударних гелікоптерів Мі-24. Це питання повинні були винести на засідання уряду.

Ввечері 29 березня уряд у Скоп'є офіційно погодився передати Україні гелікоптери.

"Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання гелікоптерів між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол", - йдеться у повідомленні. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ