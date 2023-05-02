План Путіна щодо свого наступника

Кремлівський диктатор Володимир Путін перебуває при владі в Росії 23 роки з 2000 року. На думку експертів, постарілий і, як повідомляється, важкохворий - диктатор хоче керувати до кінця. Аббас Галлямов колись консультував російський уряд і працював спічрайтером у Путіна, доки не виступив проти Кремля та не поїхав у вигнання. Навесні Галлямов все ще вірив, що Путін працює над рішенням наступника, і мав на увазі конкретного кандидата: Дмитра Медведєва, який з ласки Путіна вже був президентом з 2008 по 2012 рік.

"Судячи з того, що відбувається в російській політиці за останні місяці, знову Медведєв. Наприкінці грудня Путін призначив його заступником президентської комісії з військово-промислового співробітництва, що дає Медведєву великі повноваження...». Галлямов сказав, що цілком можливо, що Путін знову призначить Медведєва прем’єр-міністром і надасть йому широкі повноваження з нагляду за правоохоронними органами та армією.

Розрахунок: Путін звинуватив би Медведєва в розгортанні війни, «тому, що він не хоче нести відповідальність за поразку». «Він хоче уникнути відповідальності, принаймні в очах своїх друзів, свого оточення та історії» вважає Галлямов.

Але тепер Галлямов кардинально змінив свою думку. Ймовірно, Путін «вирішив відмовитися від проєкту наступника», — сказав Галлямов на YouTube-каналі «Популярна політика», який ведуть прихильники Олексія Навального. «На це могло вплинути і рішення Міжнародного кримінального суду», – каже колишній спічрайтер Путіна. Оскільки кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна 17 березня. Це означає, що добровільна відмова Путіна стала "суттєво менш ймовірною". «Тепер правління Путіна має "щось остаточне", - сказав Галлямов. Він триматиметься за владу до кінця. Донедавна Путін міг собі уявити, як «якось розібратися», піти з України та піти з політичної арени. Ставши воєнним злочинцем у міжнародному розшуку, диктатор зрозумів, що для нього немає виходу.

Висновок Галямова: «Можливо, Путін прийняв рішення, що наступник йому взагалі не потрібен».

Російський кремлівський експерт Андрій Піонтковський переконаний, що кремлівський тиран не має наміру віддавати свою владу. «Сам Путін не готує наступника. Ми чуємо всі ці міфи про наступника з 2016 року", - сказав Піонтковський в ефірі українського ТБ. Його аргумент: «Людина, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом як злочинець, залишатиметься при владі до останньої секунди».

Однак це не означає, що Путін справді залишиться при владі. «Все вирішиться на полі бою», – каже кремлівський експерт.

На думку Піонтковського, битва за Крим може стати вирішальною для утримання влади Путіним. Якщо українським військам вдасться звільнити південь України і підійти впритул до Криму, «армія буде змушена тікати звідти». У цьому випадку Піонтковський прогнозує, що Путін буде змушений своїми прихильниками відмовитися від влади: «Тоді з'являться люди, які увійдуть в бункер Путіна і назвуть наступника». За матеріалами Bild.