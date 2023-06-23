ПОЧАЛОСЯ! Пригожин звинуватив Герасимова та Шойгу у вчиненні геноциду російського народу

Прес-служба Пригожина опублікувала відповідь на питання, чи може він підтвердити справжність заяви в слідчий коммітет Російської Федерації від його імені, яке з'явилося в мережі. Ватажок ПВК заявив, що дійсно заявив на них.

Так, це ті самі заяви на Герасимова і Шойгу, згідно з якими вони повинні понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивство десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові. Причому передачу навмисну, точно також, як і вбивство російських громадян і геноцид. У Шойгу геноцид за національною ознакою, - зазначив Пригожин. Що відомо про нещадну критику Пригожина у бік Шойгу та Герасимова

Пригожин звинувачує Шойгу та Герасимова провалі бойових дій після злочинного вторгнення в Україну.

При цьому ватажок ПВК "Вагнера" запевняє, що Україна не мала планів нападу на окуповані Росією території Донецької та Луганської областей.

Після 2014 року Донбас весь розпилювався, розкрадався різними людьми. Частина з них була з адміністрації президента, частина - з ФСБ, частина - залучені олігархи, такі як Курченко. Це люди, які крали гроші у жителів Донбасу, які перебували у невизнаних республіках "ЛНР" і "ДНР", - зазначає Пригожин.

За його словами, генерали армії РФ відверто крали гроші, які виділялись на утримання так званих воєнних корпусів на території псевдореспублік.

Пригожин також розповів, що станом на лютий 2022 року Україна не готувала наступу на Донбас.

На 24 лютого нічого надзвичайного не було. Зараз уже Міноборони РФ намагається обманути суспільство, намагається обманути президента і розказати історію, що зі сторони України була безумна агресія і вони намагалися разом з усім блоком НАТО на нас напасти, - підкреслює ватажок ПВК "Вагнера".

Пригожин ще раз розкритикував боєздатність російської армії, яка не здатна проводити масштабні бойові дії.

Він підкреслив, що російські генерали обвішали себе медалями як ялинку, а глава Міноборони армії РФ винний у загибелі тисяч російських солдатів у перші дні війни.

Він погубив найбільш боєздатну частину армії, - наголошує Пригожин.

Війна, за його словами, потрібна була, щоб "купка тварюк попіарилася і показала, яка у нас сильна армія, щоб Шойгу отримав маршала і другу зірку героя". Також війна була вигідна "олігархічному клану, який сьогодні фактично керує Росією".

В середині березня нас покликали на війну. Шойгу заховався. Його було не видно. Це був дідок, який трясеться. Він думав про те, як йому вийти з цієї ситуації. І в цей момент його треба було викинути на звалище історії і обов'язково судити і наказати за те, що він знищив уже в той час десятки тисяч життів, - відверто заявляє Пригожин.

Пригожин також розкритикував російський Генштаб і його голову Валерія Герасимова через відсутність керування.

Пізніше Пригожин заявив, що написав заяву до Слідчого комітету РФ щодо Шойгу і Герасимова.

Вони ще сподіваються, що можуть виграти цю війну. Але оскільки відсутнє керування, відсутні воєнні успіхи, то керівництво Міноборони ретельно обманює президента і президент отримує доклади, які не відповідають дійсності. Формується дві повістки: одна на землі, друга на столі у президента. І тому ми цілими днями слухаємо про 60 знищених "леопардів", про 3 тисячі знищених солдатів противника... Шойгу живе по принципу - щоб у брехню повірили, то вона має бути страшенною... На землі зараз російська армія відступає на Запорізькому і Херсонському напрямках. ЗСУ витискають російську армію. Ми вмиваємося кров'ю. Резерви ніхто не дає. Керування ніякого нема, - зазначає Пригожин.