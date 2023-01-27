Польща приготувала 60 танків PT-91 Twardy для України

Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще кілька десятків танків радянського зразка на додачу до роти німецьких "Леопардів". Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький в ефірі канадського каналу CTV News.

Він нагадав, що саме Польща була першою країною, яка поставила Україні 250 "радянських" танків.

"Наразі ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2", - назвав він цифри.

Моравецький нагадав союзникам, що Росія може мати кілька тисяч танків, "а за деякими даними - навіть 15 000". "Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", - додав він.

На запитання інтерв'юера про побоювання, раніше висловлені канцлером Німеччини Олафом Шольцем з приводу того, що постачання танків може бути розцінене Росією як ескалація, польський прем'єр сказав, що "страх - це зброя, нашою зброєю має бути солідарність".

"Путін поводиться як актор зі старого геополітичного театру. Його головна мета - відтворення Російської імперії. Він взяв найгірших з демонів ХХ століття, таких як націоналізм, колоніалізм та риси тоталітарних практик", - відповів він.

Інтерв'ю було взято перед тим, як 26 січня ввечері Канада вирішила передати Україні чотири танки Leopard 2 з боєприпасами, а також спрямувати "певну кількість" військовослужбовців, щоб допомогти українським солдатам набути необхідних навичок.

В Оттаві зазначили, що є можливість подальшого постачання танків.

У президента США Байдена думають над роковинами вторгнення: він може полетіти до Європи, можливо, до Польщі, пише CNN.

Днями Моравецький нагадав союзникам НАТО, що якби не героїчна оборона України, "вздовж нашого кордону були б росіяни".

26 січня 2023 року у Польщі та Німеччині позначили терміни перших постачання танків Leopard 2 Силам оборони України: до весни/на початку весни.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ