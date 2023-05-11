Польща розслідує можливу участь Шредера у підготовці російської агресії

У Польщі прокуратура проводить розслідування щодо вторгнення росії в Україну. Фігурантом справи також став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

Про це пише RMF FM.

Національна прокуратура отримала інформацію щодо того, що колишній німецький канцлер Герхард Шредер може бути причетний до справи російського вторгнення в Україну.

За даними відомства, політик міг використовувати свої позиції в російській енергетичній сфері для того, щоб чинити тиск на країни ЄС та Україну.

Слідчі будуть з'ясовувати яку роль відіграв колишній канцлер у підготовці вторгнення.

Зазначається, що Шредер та його дружина були на прийомі у посольстві рф у Берліні, присвяченому Дню перемоги. Також вечірку відвідали колишній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини Егон Кренц, лідери правої партії "Альтернатива для Німеччини" та лівої партії "Лінке".

У Німеччині розкритикували поведінку Шредера та заявили, що поки колишній канцлер розважався з російськими дипломатами, в Україні гинули люди.