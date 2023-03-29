Польща затвердила програму збільшення виробництва боєприпасів для своєї армії та ЗСУ

Польський уряд затвердив програму збільшення виробництва боєприпасів, які зокрема будуть відправлені в Україну. Про це повідомляє Польське радіо.

Сьогодні, 29 березня, уряд Польщі ухвалив Національну програму зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав розвивати виробничі потужності як державні, так і приватні компанії.

Заводи, що виробляють боєприпаси калібру 155 або 120 мм, можуть продавати їх одразу, оскільки попит у рази перевищує виробничі потужності Франції, Німеччини та інших країн ЄС. Саме тому затверджено програму, яка спонукає приватні структури, державні компанії, а також іноземні фірми швидко взятися за цей виклик.

Уряд також звернеться до Польського фонду розвитку взяти участь у розробці бізнес-плану. Проєкти мають бути реалізовані у короткостроковій перспективі.

Як повідомляє Укрінформ, Моравецький сказав, що Варшава найближчим часом виділить з бюджету країни до $870 млн на інвестиції у виробництво боєприпасів.

Моравецький також поінформував, що уряд зобов'язався замовити на підприємствах 800 000 снарядів на суму близько $2,8 млрд.

Декілька днів тому Моравецький анонсував, що найближчими днями Рада міністрів прийме спеціальну довгострокову програму, яка підтримуватиме виробництво боєприпасів у різних частинах Польщі - для власної армії і ЗСУ.

20 березня 18 держав підписали угоду щодо проєкту Європейського оборонного агентства (EDA) про спільні закупівлі мільйона снарядів для допомоги Україні та поповнення національних запасів держав-членів.

25 березня Моравецький заявив, що польський завод Dezamet значно збільшить виробництво боєприпасів, їх відправлятимуть в Україну. На сьогодні, за його словами, потужність заводу Dezamet занадто мала в порівнянні з наявними потребами в боєприпасах. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.