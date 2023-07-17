Пошкодження Кримського мосту б'є по військовому командуванню РФ і логістиці окупантів - світові ЗМІ

The New York Times нагадує про критичну важливість Кримського мосту для Росії, констатуючи, шо передсвітанкова атака призвела до вимушеного тимчасового закриття "головної артерії, яку російські військові використовували для підтримки своїх військ на півдні України". Міст також є основним маршрутом постачання усього необхідного для Чорноморського флоту РФ. Аналіз зображень свідчить, що найбільших пошкоджень було завдано прольоту автомобільного мосту в напрямку Росії, констатує видання.

"Враховуючи військову та символічну важливість мосту, атака стала ще одним ударом для російського військового командування, якому вже доводиться мати справу з внутрішніми чварами після невдалого заколоту ПВК Вагнера, - пише NYT. - Якщо Україні вдасться зруйнувати або значно пошкодити міст, у Москви залишиться єдиний значний сухопутний шлях з Росії вздовж південного узбережжя України для підтримки десятків тисяч солдатів, які беруть участь в боях за територію, захоплену в перші тижні вторгнення". Окремо видання зауважує, що новий удар по мосту стався в розпал літнього туристичного сезону, коли Крим є "популярним місцем для російських мандрівників".