Постачання літаків Києву може мати вирішальний вплив на результат війни - німецька опозиція

Можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результату війни. Таку думку висловив депутат опозиційного у ФРН Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль, пише Spiegel.

Навіть якщо Україна ще не зробила запит, важливо спокійно та об'єктивно подумати про таке постачання, заявив Вадефуль.

"Звичайно, спокійний роздум також включає питання, яке може виникнути: чи хочемо ми змиритися з поразкою в Україні, не поставляючи винищувачі", - сказав депутат ХДС.

Вадефуль застеріг від страху загроз та тиску з боку російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми не повинні боятися ескалації щодня, ескалація вже давно є", - наголосив він. 25 січня Шольц відкинув можливість передачі Україні винищувачів. 30 січня Байден відповів "ні" на запитання щодо винищувачів F-16 для України. 31 січня у Великій Британії заявили, що вважають недоцільним постачання Україні літаків. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.