Постійні представники ЄС розглянуть сьогодні прискорення доставки боєприпасів в Україну - ЗМІ

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper II) розгляне сьогодні рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів, необхідних Україні у боротьбі проти російської агресії, та шляхи прискорення їх доставки.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє європейське видання Politico.

"Європа наближається до рішення щодо закупівлі боєприпасів: постійні представники країн ЄС у Брюсселі зустрічаються сьогодні вранці о 10.00 для обговорення пропозицій щодо доставки та спільної закупівлі боєприпасів. Відповідно до плану, у закупівлі боєприпасів братимуть участь члени ЄС (окрім нейтральних) та Норвегія", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує видання, вперше ідею щодо спільної закупівлі боєприпасів для України висунула Естонія під час зустрічі Європейської Ради у лютому поточного року. До цього країни-члени ЄС поставляли в Україну зброю і боєприпаси окремо, із подальшою частковою компенсацією з Європейського фонду миру.

Нова ідея передбачає оформлення спільного замовлення через Європейське оборонне агентство, що має знизити вартість боєприпасів та прискорити їх виготовлення на оборонних підприємствах.

"Час піджимає - лідери України та ЄС попереджають про те, що країна терміново потребує боєприпасів... За оцінкою головного керівника у зовнішній політиці Жозефа Борреля (Високий представник ЄС - ред.), росія щодня використовує до 50 000 снарядів, тоді як інтенсивність вогню з боку України оцінюються від 2000 до 7000 пострілів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністри оборони ЄС, які минулого тижня зустрічалися у Стокгольмі, дійшли політичного рішення про виділення додатково 2 мільярдів євро з Європейського фонду миру для закупівлі боєприпасів для України.

Один мільярд євро планується витратити на компенсації країнам-членам, які мають поставити боєприпаси негайно для України з використанням вже існуючих національних арсеналів. Ще один мільярд буде спрямований на спільне замовлення для європейської оборонної промисловості для виготовлення снарядів для поповнення складів у країнах ЄС та для продовження їх постачання в Україну. Йдеться насамперед про снаряди для артилерійських систем "натівського" калібру 155 мм.