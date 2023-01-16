Прем'єр-міністр Нідерландів перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед візитом до США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Рютте повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.
"Готуючись до візиту до Вашингтона, я поговорив із Зеленським. Жахлива атака на житловий будинок у Дніпрі ще раз показує, що росія не має перемогти у цій війні. Координація міжнародної військової підтримки залишатиметься важливою в найближчі місяці", - написав він.
Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра цього тижня мають здійснити візит у Вашингтон для зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Головною темою розмови має стати війна росії в Україні. Також сторони мають обговорити питання щодо економічних відносин між державами, оскільки Нідерланди давно вважаються важливим інвестором і торговим партнером США.