Прем'єр-міністр Нідерландів перед поїздкою до США провів розмову із Зеленським

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед візитом до США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Рютте повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Готуючись до візиту до Вашингтона, я поговорив із Зеленським. Жахлива атака на житловий будинок у Дніпрі ще раз показує, що росія не має перемогти у цій війні. Координація міжнародної військової підтримки залишатиметься важливою в найближчі місяці", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра цього тижня мають здійснити візит у Вашингтон для зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Головною темою розмови має стати війна росії в Україні. Також сторони мають обговорити питання щодо економічних відносин між державами, оскільки Нідерланди давно вважаються важливим інвестором і торговим партнером США.