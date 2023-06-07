Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак відреагував на підрив Каховської ГЕС

Питання допомоги Україні Ріші Сунак хоче обговорити з американським президентом Джо Байденом під час зустрічі в Білому домі сьогодні, 7 червня.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що поки зарано робити остаточні висновки про причини прориву дамби Каховської гідроелектростанції у Херсонській області на півдні України. Про це у середу, 7 червня пише Sky News.

Зокрема політик наголосив, що британські спецслужби встановлюють усі подробиці про знищення Каховської ГЕС і їм належить з'ясувати, хто саме стоїть за підривом греблі.

"Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на громадянську інфраструктуру в Україні з початку війни та та продемонструє новий рівень російської агресії", - сказав Сунак пресі під час брифінгу.

За його словами, атаки на громадянську інфраструктуру жахливі та неправильні.

"Ми вже бачили подібні випадки в цій війні, але ще зарано говорити про щось напевно", - додав він.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у критичній зоні затоплення на правобережжі Херсонщини перебувають близько 16 тисяч людей.

У Міноборони України вважають, що таким чином росіяни намагалися зашкодити українському контрнаступу.

korrespondent.net