Президент США у Варшаві пообіцяв разом із союзниками надалі підтримувати Україну

Президент США Джозеф Байден, який зараз перебуває з робочим візитом у Польщі, виступив з промовою щодо війни в Україні. У ній американський президент наголосив на подальшій підтримці Києва з боку США та союзників, висловив упевненість, що російському диктатору Владіміру Путіну не вдасться покорити українців, а Україна ніколи не стане перемогою для Кремля.

"Я щойно повернувся з Києва. І я вам скажу - Київ стоїть. Київ вільний", - заявив президент Байден.

За його словами, війна в Україні стала найбільшою війною в Європі після Другої світової, ставши випробуванням для США, Європи та НАТО. Однак ні США, ані інші союзники не втомимося допомагати Україні.

"Путін думав, що зруйнує НАТО, але НАТО сильне як ніколи. Путін думав, що зможе використати енергетику як зброю, але в нього не вийшло. Ми мобілізувалися та знизили свою залежність від російських енергоресурсів", - заявив американський президент.

Джо Байден також запевнив, що країни Заходу не збиралися нападати і ніколи не загрожували Росії.

"Я хочу звернутися до російського народу: США та європейські країни не хочуть знищити Росію. Ми не плануємо нападати на Росію, захоплювати Росію, як Путін сказав сьогодні. Ми хочемо жити у світі. Ми не ваші вороги", - наголосив глава Білого дому під час свого виступу у Польщі.

За його словами, Владімір Путін помилився, коли пішов з війною на Україну, адже ввесь світ об'єднався, і "замість легкої перемоги він залишив спалені танки".

"Диктатор ніколи не може перемогти любов народу до свободи. Брутальність ніколи не зламає прагнень людей до свободи. Україна ніколи не дасть перемогу Росії. Бо вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві і несвободі. Надзвичайна брутальність російських військ і найманців. Вони скоювали злочини проти людства, вони умисно цілили по цивільному населенню, використовували ґвалтування як зброю, викрадали дітей. Розбомбили вокзали, лікарні, пологові будинки", - зазначив він.

Байден також наголосив на відданості основоположним принципам НАТО.

"Нехай ніхто не сумнівається - відданість 5 статті НАТО є непорушною з боку США. Росія все це дуже добре знає: напад на одного - це є напад на всіх", - сказав він.

Він подякував Польщі за підтримку українців і зазначив, що ніколи не забуде, коли минулого року бачився з біженцями з України. Це були знесилені люди, які залишили своїх родичів. Поляки дали їм безпеку.

"Від Херсона до Харкова Україна бореться за кожен метр своєї землі. На 50% території, яку минулого року захопила Росія, уже майорить український прапор, а президент Зеленський все ще керівник демократичної країни. Наша задача - зупинити агресію Росії і виступити за мир...Наші союзники, США будемо підтримувати Україну у її боротьбі за свою незалежність", - наголосив президент США.

За його словами, війна ще може тривати довго і "багато ще буде трагедій".

"Потрібно, щоби Росія заплатила ціну за свої зловживання. Будуть нові санкції оголошені разом із нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини, вчинені росіянами. Потрібно чітко розуміти, коли ми дивимося вперед", - зазначив Байден.

Зауважимо, що це вже не перший виступ президента в Варшаві за час повномасштабного вторгнення. 26 березня, через місяць великої війни, американський президент прибув до Польщі та виголосив там промову, основним посланням якої було те, що США стоять разом із народом України. За матеріалами Zaxid.net