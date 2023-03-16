Президенти Польщі та Чехії: вступ України до ЄС є спільним інтересом

Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту президента Чехії Петра Павла до Варшави заявив: країни не мають сумнівів, що вступ України до Європейського Союзу є спільним інтересом.

Про це йдеться в повідомленні Канцелярії польського президента.

Анджей Дуда зазначив, що Польща та Чехія - в авангарді щодо підтримки України.

"У нас є сильна політика щодо цього. Ми намагатимемося діяти в цьому контексті", - повідомив польський президент.

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда заявляв, що задля безпеки світу Україна має перемогти.