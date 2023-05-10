Президентка Грузії хоче скликати Раду нацбезпеки – переглянути умови в’їзду росіян

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у зв’язку з останніми рішеннями Москви закликає скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян на територію Грузії.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Після рішень РФ про відновлення авіасполучення з Грузією і скасування віз для грузин Зурабішвілі провела брифінг, на якому наголосила, що Тбілісі "не потрібні подарунки Москви" і все це виглядає як провокація, що загострить політичну напругу у Грузії.

Президентка Грузії про російський безвіз та авіарейси: це провокація

Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія має зібрати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян до країни. Вона запропонувала розглянути "запровадження 3-місячних віз для Росії".

Журналісти припускають, що президентка могла мати на увазі не запровадження візового режиму, а скорочення дозволеного терміну безвізового перебування громадян РФ у Грузії з 1 року, як зараз, до 3 місяців.