Президентка Грузії про російський безвіз та авіарейси: це провокація

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає рішення Москви "черговою російською провокацією".

Вона наголосила, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.

У керівний партії "Грузинська мрія" ще не відреагували на рішення Москви.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що Росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до РФ з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіаресів з Росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року – після подій, відомих як "ніч Гаврилова".

Останніми місяцями від представників РФ неодноразово лунали заяви про можливість відновлення прямих авіарейсів із Грузією. У правлячій партії Грузії схвально реагували на такі сигнали, а опозиція жорстко розкритикувала потенційне відновлення рейсів у час, коли світ, навпаки, обмежує контакти і співпрацю з Москвою через агресивну війну проти України.

У ЄС і США застерегли грузинську владу від відновлення авіасполучення з Росією.