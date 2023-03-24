Пригожин спростував брехню Кремля про українських "нацистів"

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив бреехливі заяви Кремля про те, що Росія в Україні нібито воює з НАТО та "нацистами".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці зазначають, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

Окрім того, він заперечив заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджує Кремль.

Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО.

Експерти зазначають, що представник української розвідки Вадим Скібіцький підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.

Раніше в ISW повідомили, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається створити інформаційний ґрунт для виправдовування невдачі окупантів в оточенні міста Бахмут.

До слова, президент РФ Володимир Путін посилив покарання за висвітлення подій війни, яке не відповідає доктрині чинної російської влади. Путін підписав закон про посилення покарання "за дискредитацію учасників спецоперації". Кремль постановив, що під дію закону потрапляють не тільки вояки армії, а й так звані добровольці, наприклад, найманці ПВК "Вагнер".