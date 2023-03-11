Приватні військові компанії можуть посилити хаос в Росії, якщо режим Путіна впаде - експерт

"Російські приватні військові компанії, які не мають військових стандартів, збільшать хаос всередині Росії, якщо уряд Путіна впаде". Такою оцінкою поділився генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг.

Так він прокоментував у Twitter допис аналітика Сергія Сумленного, який назвав "надзвичайно важливим". Своєю чергою, Сумленний в коментарі для німецького видання Bild вказує, що російські компанії, як "Газпром", або "Роснєфть", створюють власні приватні військові компанії, що може означати, що російські еліти "готуються до сценарію воєнної поразки в Росії і вакууму влади після цього".

А от колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес зауважив в коментарі виданню Newsweek, що існування приватних військових компаній в Росії свідчить про "відсутність єдиної військової структури в Росії, що дозволило Україні бути успішною на полі бою". Годжес також відзначив, що метою створення таких компаній може "в очікуванні падіння Росії" служити як захистом, так і для конкуренції з Путіним.