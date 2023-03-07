Протест під парламентом Грузії почали розганяти водометами, люди відходять на нове місце
Поліція застосувала водомети проти учасників протесту під парламентом Грузії проти скандальних законів про "іноагентів", акція переміщується на нове місце.
Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".
Водомети почали працювати з вулиць, прилеглих до будівлі парламенту, застосовується також сльозогінний газ. Паралельно учасників закликають розходитися.
В МВС заявили, що "протест вийшов за межі законодавчих рамок про свободу вираження поглядів і мирні зібрання" та що поліція змушена була застосувати силу. Також стверджують, що внаслідок агресивних дій протестувальників кілька поліцейських травмовані і їхнє спорядження пошкоджене.
Також повідомляють про перших затриманих.
Співорганізатори закликали учасників акції переміщуватися від парламенту на площу Республіки, люди рухаються туди.
Нагадаємо, надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.
Посольство США назвало ці події "чорним днем для грузинської демократії".