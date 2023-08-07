путін доручив "Ростеху" наростити виробництво безпілотників "Куб", "Ланцет" та танків Т-90 "Прорив"

Глава Кремля Владімір путін доручив держкорпорації "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Потрібно збільшити ще", - заявив Путін голові "Ростеха" Сергію Чемезову.

Путін вважає, що саме ці безпілотники мають високу ефективність

Також, він вимагає від "Ростеха" "збільшувати у відсотковому відношенні виробництво новітніх зразків озброєння". Зокрема - танків Т-90 "Прорив" і літакових комплексів.

Водночас, як можна зрозуміти з відповідей Чемезова, держкорпорація за минулий рік не до кінця впоралася навіть із нинішнім обсягом замовлень.

Зокрема, виконання держзамовлення за 2022 рік становило 99,5%.

При цьому, значну частину продукції "Ростеха" становить цивільна продукція - 44,5%.

Зокрема, від держкорпорації залежить успішність запуску у виробництва цивільних літаків SSJ new з російськими двигунами. У "Ростехе" планують з 2024 року випускати 20 таких літаків на рік.