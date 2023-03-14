Путін має відмовитися від свого божевільного плану і вивести війська з України — Шольц

Світ ніколи не визнає анексії росією українських територій, тому президент рф володимир путін має припинити війну та звільнити всі території України.

З такою вимогою вкотре виступив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«російська загарбницька війна є кричущим порушенням міжнародного права. І наша вимога є чіткою: путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести свої війська з території України», - заявив Шольц.

Він підкреслив, що світ ніколи не визнає спроби рф окупувати частину України, не визнає фейкових референдумів у чотирьох українських областях.

Як зауважив канцлер, ці принципи територіальної недоторканності діють скрізь. Він нагадав, що Берлін і міжнародна спільнота також не визнають «незалежності» Нагорного Карабаху.

За словами глави уряду ФРН, сторони поділяють думку, що саме зараз надзвичайно важливим є активізувати зусилля для мирного завершення багаторічного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Німеччина, зазначив її лідер, стурбована нестабільністю на кордоні між цими країнами, яка загрожує подальшою ескалацією. Спільною метою, за словами канцлера, є завершення протистояння заради блага жителів Карабаху на засадах принципу територіальної цілісності як Азербайджану, так і Вірменії, з урахування інтересів народів обох держав і відповідно до міжнародних норм. Шольц нагадав про участь його країни у цивільній місії ЄС EUMA у Нагорному Карабаху, до якої ФРН направляє поліцейських.

Алієв зі свого боку заявив, що 30 років 20% азербайджанської території були окуповані Вірменією, 1 млн азербайджанців стали біженцями. «2,5 роки тому ми відновили нашу гідність і нашу територіальну цілісність… На полі бою. Вірменія змушена була вивести свої війська», - сказав Алієв. Він висловив сподівання, що на відміну від тодішньої влади в Єревані, яка оголосила Нагорний Карабах своєю територією і втратили свій шанс на мир, влада нинішня «не втратить свій шанс» і в регіоні запанує мир.