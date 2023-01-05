Путін заявив, що РФ нібито готова до миру, але з урахуванням "нових територіальних реалій"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова до діалогу про мир за умови відмови України від окупованих територій у відповідь на заклик президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до припинення вогню.

Намісник Кремля заявив, що РФ нібито відкрита до діалогу щодо війни, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

У пресслужбі Путіна заявили, що він говорив президенту Туреччини про "деструктивну роль Заходу", який "накачує Україну озброєннями".

Але при цьому він начебто знову заявив про "відкритість РФ до діалогу", але за "певних умов". Зокрема диктатор цинічно заявив, що Києву треба врахувати "нові територіальні реалії".

5 січня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонні переговори з Путіним. Однією з тем бесіди була війна в Україні. За матеріалами ICTV Факти