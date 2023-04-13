Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро для підтримки ЗСУ

Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро для підтримки Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що цей захід дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

"Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських Збройних сил на суму 1 мільярд євро. Немає кращого прояву єдиної рішучості та прагнення ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора", - зазначив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Зауважується, що це сьогоднішнє рішення імплементує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.Допомога Україні від ЄС - деталі

20 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що в ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 млн снарядів калібру 155 мм впродовж 12-місячного періоду.

Спершу 18 країн підписали проєктну угоду Європейського оборонного агентства для спільних закупівель боєприпасів з метою надання їх Україні та поповнення їх запасів у країнах ЄС: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція, а також Норвегія, яка не є членом ЄС.

Згодом Боррель заявив, що понад 20 країн-членів ЄС братимуть участь у проекті зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Зокрема, за його словами, було погоджено три напрямки відповідної діяльності: доставка боєприпасів з наявних запасів, здійснення спільних закупівель в оборонних підприємств, а також збільшення промислових потужностей.

Загалом буде виділено 2 млрд євро, але 1 млрд буде спрямовано на компенсацію коштів, які будуть витрачені на спільні закупівлі снарядів калібром 155 мм і ракет, якщо Україна зробить відповідний запит. За матеріалами УНІАН.