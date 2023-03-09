РФ готує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні з трансляцією "з місця подій" - ГУР

Російські війська найближчими днями, ймовірно, планують здійснити масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі, щоб налаштувати населення республіки проти нашої держави й забезпечити повноцінну участь білоруської армії у війні на боці РФ. Про можливі плани військово-політичного командування агресора отримало інформацію Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення", - йдеться в повідомленні ГУР у Telegram.

Щобільше, за даними розвідки, детальне висвітлення "подій" загарбники доручили одному з головних московських пропагандистів Владіміру Соловйову. З цією метою він має прибути на територію Білорусі. У суботу, 11 березня, РФ хоче організувати телерадіоміст і пряму трансляцію звідти для своїх пропагандистських ЗМІ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Наприкінці минулого місяця на білоруському військовому аеродромі в Мачулищах пролунало два вибухи, внаслідок яких значні пошкодження отримав російський А-50. Організаторами диверсії називають білоруських партизанів, які після інциденту втекли з країни за кордон.

На тлі підриву літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі почалися обшуки у всіх, кого судили з 2020 року За матеріалами ZN.ua