РФ за допомогою вагнерівців хоче здійснити теракт в Білорусі, щоб втягнути її у війну

Служба безпеки України заявляє, що росіяни готують провокацію "під чужим прапором", щоб втягнути Білорусь у безпосередні бойові дії проти України.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з розвідданими провокацію, у вигляді теракту, планують вчинити на Мозирському нафтопереробному заводі. Підготовкою займається диверсійно- розвідувальна група із російських військових та спецслужбовців, яких відправили на до Білорусі під виглядом "вагнерівців".

"Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів". У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави.

Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку".

СБУ каже, що у мобільному телефоні полоненого росіянина знайшли інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ.

"У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію щодо операції", - сказано у повідомленні.