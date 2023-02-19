Росія може посилити ядерний шантаж, щоб зірвати візит президента США Джо Байдена до Європи

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, в РФ розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена. За даними розвідки, наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

"В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління зс рф "Моноліт". Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування", - йдеться у повідомленні.

Також на авіабазі "тамбов" росіяни розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

У розвідці зауважили, що такі дії військово-політичного керівництва РФ, зокрема, є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого. Зірвати візит вони спробують шляхом прямого ядерного шантажу, а також спробують послабити міжнародну підтримку України.