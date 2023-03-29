Росія намагається влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні - перехоплення

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмови двох російських військовослужбовців, де один з них заявляє, що росія намагається влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

Як передає Укрінформ, відповідне аудіоперехоплення СБУ оприлюднила в Телеграмі.

Зокрема, росіянин розповідає, що перебуває в одному з білоруських міст. "Тут теж мутки каламутять. Їздять на провокації", - повідомляє він.

російський військовослужбовець пояснює, що таким чином вони провокують українців "щоб вони, начебто, на білорусь напали. Ну, щоб підключилися, напевно. Нас тисячі півтори тут приїхало".

А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує: "знову переїжджаємо з місця на місце. Щодня переїзд! По всій білорусі вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордон із Польщею переїхали. Біля Польщі".

"Такі дії свідчать про те, що рф не припиняє спроб втягнути білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами", - повідомляє СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, на території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації.