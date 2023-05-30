Росія піде на переговори лише у разі перемоги у війні, - Боррель

У Євросоюзі переконані, що Росія не захоче йти на переговори з Україною, поки не спробує виграти війну. Попереджають, Москва не відмовилась від своїх цілей.

Джерело: news.sky.

Такої думки дотримується Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він бачить "концентрацію військ з обох сторін" та чітке бажання Росії спробувати виграти війну.

Росія не піде на переговори, поки не спробує виграти війну, - переконаний дипломат.

Він додав, що Росія неодноразово заявляла, що не припинить війну, доки не досягне своїх військових цілей. Боррель побоюється, що влітку війна продовжуватиметься. Він нагадав, що Путін зібрав понад 300 тисяч людей, що вдвічі більше, ніж було, коли він розпочав вторгнення.

Чиновник каже, що Москва має "величезну" військову присутність" і не припиняє атаки.Україна на перемовини не піде Президент Володимир Зеленський виключив можливість перемовин з російським диктатором Путіним. Диктатор - неадекватна людина. Зеленський раніше намагався знайти з ним діалог, однак було марно.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі триває велика кампанія, щоб посадити Україну за стіл переговорів. Однак якщо президент і ухвалить рішення про перемовини з Росією, то це відбуватиметься лише на умовах Києва. Наразі цього не буде.