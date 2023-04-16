Росія повинна заплатити за шкоду, завдану Україні внаслідок повномасштабного вторгнення - міністр фінансів США

Росія повинна заплатити за шкоду, завдану Україні внаслідок повномасштабного вторгнення. Наразі Сполучені Штати ведуть переговори про можливі механізми, які дозволять це зробити.

Про це заявила міністр фінансів США Джаннет Єллен, повідомляє CNN.

"Це відповідальність, яку, я думаю, світова спільнота очікує від Росії. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження на те, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США із політичних справ Вікторія Нуланд заявляла, що США розглядають можливість використовувати для відновлення України заморожені активи Центрального банку Росії.