"Росія тепер є дисконтною заправкою для Китаю. Звичайно, Сі цінує це", - голова Мюнхенської конференції з безпеки

В інтерв’ю n-tv Крістоф Гойсґен, колишній радник Меркель, а нині голова Мюнхенської конференції з безпеки, сказав, що російська армія навіть не змогла «зайняти місто, яке не було особливо важливим у стратегічному плані». Крім того, стає все більш очевидним, що Росія, як і Україна, має проблеми з боєприпасами.

"Він зараз, так би мовити, прокажений у міжнародному співтоваристві", - так Гойсґен говорить про російського президента після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Державний візит голови Китаю Сі Цзіньпіна став у пригоді Путіну у цій ситуації, особливо з огляду на війну в Україні, справи йдуть не так, як уявляв собі Путін, і в економіці країни також не все добре.

Путін хоче показати своєму народу, що Росія не ізольована на міжнародному рівні. Однак державний візит до Москви не менш важливий для Сі, оскільки йому потрібна Росія через системну конкуренцію зі США. Говорячи про газові та нафтові багатства Росії, Гойсґен каже: «Росія тепер є дисконтною заправкою для Китаю. Звичайно, Сі цінує це». Відносини між країнами змінилися: Путін – не більше, ніж офіціант Сі. За матеріалами Süddeutsche Zeitung