Російська еліта переконана, що путін прирік росію на безглузде витрачання життів і ресурсів

Кремлівський диктатор Володимир Путін готується до тривалої і виснажливої війни проти України.

Проте представники російської еліти переконані, що він прирік РФ на безглузде витрачання життів і ресурсів, повідомляє Reuters, інформує "Новое Время".

Як зазначає агентство, Путін розглядає війну "як переломний момент" і можливість "провчити" США, відродити Росію після розпаду СРСР.

"Попереду буде ще складніше і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох відвойованих територій", - розповів співрозмовник агентства на умовах анонімності.

На його думку, багато представників еліти поділяють його точку зору, хоча публічна заява про це спричинить швидку розплату.

У той же час, незважаючи на наслідки війни для Росії, Путін досі не має серйозного суперника за владу. Тому йому не варто боятися президентських виборів, які мають відбутися у березні 2024 року.

"Путін залишиться при владі до кінця, якщо тільки він не помре чи не станеться переворот, а ні те, ні інше зараз не виглядає ймовірним", - сказав один високопоставлений західний дипломат.

Проте всі стратегічні та економічні наслідки війни можуть ще деякий час давати себе взнаки.

"Я не вірю ні у великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом", - сказало високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

За його словами, Росія перебуває у невигідному становищі як з погляду військових технологій, так і мотивації, але війна все одно триватиме "дуже довго".

Водночас, деякі представники російської еліти не згодні з цим і кажуть, що програє не Росія, а Захід.

"Президент вважає, що він може перемогти в Україні. Він, звісно, не може програти війну. Перемога буде за нами", - сказав високопоставлений співрозмовник агентства.