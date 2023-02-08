Російська військова загроза країн Балтії зростає - доповідь зовнішньої розвідки Естонії

Загроза військового тиску Росії на країни Балтії зросте у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Такий висновок викладено у щорічній доповіді, яку опублікувала Служба зовнішньої розвідки Естонії, повідомляє EER.ee.

У доповіді сказано, що Росія вважає країни Балтії "найуразливішою частиною НАТО", і у разі конфлікту між НАТО і РФ саме ці країни стануть найімовірнішим напрямом воєнного тиску. Росія, ймовірно, віддасть пріоритет відновленню свого військового потенціалу в безпосередній близькості від кордону з Естонією, який був ослаблений для прямої агресії проти України.

Розвідка вважає малоймовірним прямий військовий напад на Естонію у 2023 році через те, що Росія продовжує війну в Україні, однак "у середньостроковій та довгостроковій перспективах мілітаризація Росії та її зовнішньополітичні амбіції значно збільшують ризики безпеки для Естонії".

У доповіді також йдеться, що Володимир Путін, ймовірно, збереже владу в Росії в найближчому майбутньому, і що навіть у разі його виходу з Кремля Росія навряд чи стане демократичною країною.

23 січня Естонія заявила, що віддає Україні всі свої гаубиці 155 мм, "щоб створити прецедент".

8 лютого глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії заявив, що у разі поразки України у війні проти Росії її ресурси будуть відібрані та звернені проти західних країн.