Російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на рейди бійців опору на Бєлгородщині: аналіз ISW

Міноборони Росії і губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков не координують свої відповіді на рейди.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

Натомість, у Кремлі не знають, як реагувати на рейди на Бєлгородщині

Російські офіційні особи неоднозначно відреагували на обмежені рейди на російську територію, намагаючись заспокоїти зростаюче занепокоєння росіян щодо війни в Україні, одночасно підтримуючи поточні інформаційні операції, які мають на меті представити війну, як екзистенційну для Росії.

Відповіді росіян зосереджені насамперед на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво розробило ширшу політику щодо запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області Росії.

Обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики російського військового керівництва, - зазначили в ISW.

Нагадаємо, що деякі блогери відреагували на останній рейд, критикуючи Гладкова за готовність вести переговори з РДК, а також російську владу за нестабільність інформування громадськості про ситуацію в Бєлгородській області.

Інший відомий блогер використав рейд у Бєлгородській області, щоб розкритикувати міноборони Росії за те, що воно не фінансує добровольчі формування Бєлгородської територіальної оборони та не вважає добровольців реальними учасниками бойових дій.Рейди у Бєлгородській області: що відомо 4 червня у Російському добровольчому корпусі заявили, що просунулись до передмістя Шебекіно.

Днями у Бєлгородській області відбувся черговий рейд Російського добровольчого корпусу. Офіційна реакція влади на спецоперації на Бєлгородщині свідчить про "підвищену тривогу" щодо війни в Україні в інфопросторі та суспільстві Росії.

Військовий експерт, капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар вважає, що кількість таких рейдів може збільшуватися. Їхній успіх, результативність і послідовність прямо пропорційні успіхам української армії на фронті. І коли Сили оборони зможуть розгромити російські війська, ряди добровольців значно поповняться.