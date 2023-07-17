російський Су-25 ДЕМІЛІТАРИЗУВАВСЯ під час ТРЕНУВАННЯ!

Російський штурмовик Су-25 впав у Чорне море біля міста Ейськ у Краснодарському краї. Про це повідомляють російські ЗМІ у понеділок, 17 липня.

"Падіння літака. Попередньо без жертв. Пілота витягли в акваторії з боку Єйська. Пілота відкачують", - йдеться в повідомленні агентства ТАРС.

Трохи пізніше стало відомо, що пілот загинув.

Тим часом свідки оприлюднили відео з місця подій. У морі видно сплеск води від падіння штурмовика і розкритий парашут. Пізніше у повітрі з'являться ще один Су-25, який почав кружляти навоколо місця аварії.