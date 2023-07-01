Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів медіахолдингу ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина "Патріот". Видання, які входять до холдингу, повідомили про закриття

Про це інформують російські ЗМІ.

Зокрема, під блокування Роскомнагляду потрапили видання РІА ФАН, "Політика Сьогодні", "Економіка Сьогодні", "Невські новини" та "Народні новини". Їхні сайти внесено в реєстр заборонених порталів Роскомнагляду.

Окрім того, недоступний портал медіагрупи "Патріот", яка поєднує усі підконтрольні Євгену Пригожину видання. Хоча сайт медіагрупи не значиться в реєстрі Роскомнагляду.

Як повідомляють ЗМІ, Пригожин оголосив керівникам "Патріоту", що холдинг "іде з публічного поля"

Головний редактор РІА ФАН Крістіна Масенкова повідомила, що видання припиняє роботу. Також про закриття вже офіційно повідомило видання "Невські новини", яке також входило до медіахолдингу "Патріот".

Напередодні про завершення роботи повідомила соціальна мережа ЯRus, яку фінансував Пригожин. У компанії пояснили закриття "нестабільною політичною ситуацією".