Напередодні про те, що "Група Вагнера" могла сповільнити вербування до своїх лав російських в'язнів, заявляв американський Інститут дослідження війни (ISW)

Розвідка Британії услід за ISW заявила про значне скорочення темпів вербування в'язнів у "ПВК Вагнера"

Масштаби програми вербування засуджених російською "ПВК Вагнера", ймовірно, суттєво скоротилися порівняно з піком влітку і восени 2022 року, заявила 3 лютого розвідка Великої Британії.

"Дані Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСІН), оприлюднені 31 січня 2023 року, свідчать про те, що кількість ув'язнених у країні становить 433 тисячі осіб, що свідчить про зменшення на шість тисяч в'язнів від листопада 2022 року. Водночас дані ФСІН свідчать про зниження числа ув'язнених на 23 тисячі з вересня по листопад 2022 року. Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, що сприяв цьому падінню", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твітері Міністерством оборони Великої Британії.

У британській розвідці зауважили, що неофіційні свідчення від українських бійців за останні десять днів свідчать про те, що "Росія менше покладається на напади в стилі людської хвилі" з боку бійців-в'язнів, завербованих "ПВК Вагнера", в ключових секторах.

"Значна напруга між "ПВК Вагнера" і Міністерством оборони Росії розгортається публічно; конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення вербування засуджених", - йдеться в повідомленні.

Напередодні про те, що "Група Вагнера" могла сповільнити вербування до своїх лав російських в'язнів, заявив американський Інститут дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків, скорочення числа завербованих частково може бути пов'язане з репутацією угруповання "Вагнера" як такого, що має високу кількість жерт"Ймовірно, поганий фізичний стан більшості російських в'язнів також обмежує зусилля "групи Вагнера" щодо вербування", - заявили в ISW.

"Приватна військова компанія Вагнера" - незаконний навіть за російським законодавством збройний підрозділ, який не належить до міністерства оборони Росії чи інших державних структур. Бойовики "Вагнера" беруть участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ стала з'являтися інформація, що це угруповання вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформлюється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.

в.

Джерело: Радіо Свобода