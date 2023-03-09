Розвідка Литви: Росія може вести активні бойові дії в Україні ще два роки

Директор Другого департаменту оперативних служб при міністерстві оборони Литви Елегіюс Паулавічюс на пресконференції в четвер закликав не присипляти пильність, оскільки Росія ще не зазнала поразки у повномасштабній війні в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Попри послідовну та всебічну допомогу Україні, ми повинні постійно стежити за тим, як розвивається цей конфлікт. Поза всяким сумнівом, ми хочемо перемоги України, поразки агресора, однак сьогодні ми не можемо заспокоювати себе, що Росія програє війну, що вона слабка, що небезпека зменшилася", – сказав Паулавічюс.

Він підкреслив, що "Україна наразі ще не перемогла, а Росія не зазнала поразки", і, хоча рішення почати війну було стратегічною помилкою Росії, ресурси для продовження війни у неї є.

"Війна буде дорого коштувати Москві. Але Росія окупувала і наразі тримає під контролем 1/5 території України. Не схоже, що вона втратила рішучість діяти далі. Крім того, ресурсів для тривалої війни у Росії достатньо", – зазначив Паулавічюс.

Представник військової розвідки Литви уточнив, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Хоча про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. Крім того, російських військових зараз більше, ніж на початку війни.

"Тому всебічна військова, політична та економічна допомога Україні залишиться життєво необхідною для досягнення перемоги", – підкреслив Паулавічюс.

Напередодні повідомлялось, що, за оцінками американської розвідувальної спільноти, Росії наразі не вистачає боєприпасів і військ, щоб у 2023 році отримати значні територіальні здобутки в Україні, тож вона може перейти до стратегії утримування й оборони наявних позицій, затягуючи війну.