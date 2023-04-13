С досі не знайшов у себе всіх активів РФ, які можуть бути використані на користь України – ЗМІ

Наміри Європейської комісії використати заморожені активи Центробанку Росії для відбудови України постали перед юридичними перепонами, а також тим, що не всі держави-члени змогли виявити всі ці активи на своїй території.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Die Welt.

За оцінками Єврокомісії, на території Європейського Союзу перебувають близько 300 мільярдів євро активів російського центрального банку, ще 21 мільярд євро належать, як вважається, російським олігархам.

З пошуком коштів Центробанку РФ проблема, за даними Die Welt, полягає в тому, що відстежити їх за кордоном складно: вони зберігаються на численних рахунках, які не завжди можна пов’язати з банком у Москві.

"Полювання за скарбами (голови Центробанку РФ Ельвіри – ред.) Набіулліної в Європі, схоже, є складнішти, ніж очікувалося", – пише видання. Пропозиція Єврокомісії накладати штрафи за нерозкриття активів РФ державами-членами, як відомо, підтримана не була.

В ЄС вказали на складнощі у зв’язку з намірами конфіскації російських активів

Наступна проблема полягає в тому, як саме використати активи Центробанку РФ на користь України в законний спосіб. У документі, який Єврокомісія підготувала для переговорів і який опинився в розпорядженні Die Welt, стверджується, що активи доведеться повернути Росії по завершенні війни.

Робочий варіант, до якого схиляється виконавчий орган ЄС і про який було відомо й раніше, передбачає інвестування заморожених резервів Центробанку РФ у європейські державні облігації й використання річного доходу з них – який буде на рівні 2,6%.

Цей "винятковий крок", імовірно, є юридично можливим, особливо з огляду на "грубі порушення" міжнародного права Росією, цитує Die Welt документ Єврокомісії. Ризик втрати вкладених коштів там оцінюють як дуже низький, але теоретично збитки можуть становити чотири мільярди євро.

"Як діяти в такому випадку, ще належить з'ясувати", – підсумовує Die Welt.