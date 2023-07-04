Саудівська Аравія та Росія скорочують видобуток нафти, намагаючись підняти ціни

Саудівська Аравія оголосила про продовження скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу, росія також скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу, повідомляє АР, пише УНН.

Саудівська Аравія збереже запущене в липні скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу до серпня. Країна видобуватиме близько 9 млн барелів на день, що є найнижчим показником за кілька років, і все це заради вищих цін.

російський віцепрем'єр-міністр олександр новак заявив, що рф також скоротить видобуток додатково на 500 000 барелів на день у серпні. У поєднанні з попередніми скороченнями видобуток у росії в серпні скоротиться на 1 млн барелів на день.

Після оголошення про скорочення, ціни на нафту підвищилися: нафта Brent зросла на 0,9% до $76,12 за барель станом на 11:27 ранку в Лондоні.

Очікувалося, що цього року ціни на нафту зростуть, але натомість вони впали приблизно на 11% через побоювання щодо міцності економіки в міру зростання процентних ставок.

Те, що саудівці вважали необхідним ще одне скорочення, підкреслює невизначеність перспектив попиту на пального в найближчі місяці, пише АР. Їм потрібні стійкі високі доходи від нафти для фінансування амбітних проєктів розвитку. росія ж прагне витратити свої прибутки на оплату війни проти України. Через західні санкції москва змушена продавати свою нафту зі знижкою в Китай та Індію. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства у звіті минулого місяця, приблизний експортний дохід у травні впав на 1,4 мільярда доларів до 13,3 мільярда доларів, що на 36% менше, ніж рік тому.