Сенат Чехії ухвалив резолюцію про підтримку якнайшвидшого вступу України в НАТО

Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до НАТО.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Сенат Чеської Республіки прийняв важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору. У прийнятій постанові, зокрема, йдеться: Україна демонструє рішучість і готовність боронити євроатлантичні цінності. В інтересах безпеки Чеської Республіки, щоб Україна перемогла російську агресію та приєдналася до НАТО. Чехія підтримує навчання, надання зброї й іншого військового обладнання для України у координації із союзниками", - зазначив спікер.

Окрім того, у резолюції Сенат Чехії наголошує, що Вільнюський саміт має підтвердити сильну політичну прихильність до України. Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Альянсу й збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН. " Дякую чеським друзям за підтримку!" - додав Стефанчук.