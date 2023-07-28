Сенат схвалив проєкт оборонного бюджету США: $300 млн на безпекову допомогу Україні

Сенат США затвердив власну версію проєкту оборонного бюджету США на 2024 рік. Раніше відповідний проєкт схвалила Палата представників США. Тепер обидві палати американського Конгресу мають узгодити спільний документ.

Загалом, на оборонну сферу в сенатській версії документа передбачається виділити рекордні $886 мільярдів. , Так само як і в законопроєкті проголосованому в Палаті представників, сенатська версія схвалює $300 млн на безпекову допомогу Україні у 2024. Це рівноцінно сумі, яку запитував Білий Дім, але на $500 мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, для України передбачили $800 мільйонів. Окрім того, Сенат пропонує продовжити дію Ініціативи сприяння безпеці Україні щонайменше, до 2027 фінансового року.

Окремим розділом Сенат висловлює свою позицію, щодо озброєння України та закликає надати Києву вдосконалені боєприпаси подвійного призначення DPICM, - "Таку зброю можна застосовувати в теперішніх українських системах, що збільшить український запас боєприпасів та посилить зусилля України припинити незаконну та несправедливу війну Росії", - йдеться в розділі 1240.

Законопроєкт пропонує продовжити спрощене придбання оборонних запасів пов'язаних з Україною та наголошує на необхідності окремо виділити додаткові кошти на оборону США та зокрема на Україну. За матеріалами Голос Америки.