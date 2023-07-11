Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо Волинської трагедії

Нижня палата польського парламенту одноголосно прийняла у вівторок резолюцію, якою вшанувала пам'ять жертв Волинської трагедії.

У ній Сейм Польщі наголосив, що для польсько-українського примирення необхідним є визнання провини за злочини й вшанування жертв, передає кореспондент Укрінформу.

"Польсько-українське примирення, яке роками будували представники обох народів, має включати також визнання провини та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Принципове значення має проведення ексгумацій, належне поховання та вшанування пам'яті всіх жертв геноциду на Східних Кресах (нинішня територія західної України - ред.)",- йдеться у резолюції.

За резолюцію проголосували усі 440 депутатів, які були в сесійній залі, ніхто не утримався і не був проти.

В офіційних заходах з нагоди Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, які 11 липня відбуваються в Польщі, від України, зокрема, взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як повідомлялося, президенти України та Польщі, Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися 9 липня в Луцьку і взяли участь у спільних заходах із вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Зеленський і Дуда відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла. У месі взяли участь митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав.

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько - польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочин, скоєний в 1943-1944 роках на Волині, несе українська сторона, натомість українська сторона переконує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.

Тему Волинської трагедії в минулі роки і зараз активно використовує російська пропаганда, аби посварити Україну і Польщу.